 الداخلية: ضبط 65 كيلو مخدرات.. وإعادة «طفل المعادي» إلى أسرته

وجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 167 متهما، وتنفيذ 62669 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمان بارتكاب حادث سرقة، وضبط 284 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 40,635 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 21,002 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,726 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,711 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 902 جرامات، كمية من مخدر الشابو وزنت 410 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 163 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 892 جراما، و2117 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 50 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال البلطجة، و234 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 21065 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 46 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 19 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4837 حكما قضائيا متنوعا.

ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - المحكوم عليه في 34 حكم حبس جزئي – مستأنف في قضايا شيكات - تبديد والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 66 سنة بالتردد على دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في 15حكم حبس وغرامات مباني بإجمالى حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 19,972,800 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال وجودهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الآيس الشابو، كمية من مخدر الحشيش، طبنجة معدلة، 2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض، مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – ميزان حساس.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض.

مديرية أمن الشرقية

ضبط شخص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط شخص له معلومات جنائية حال وجوده بدائرة قسم شرطة المنشية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول.

مديرية أمن البحيرة

ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول.

مديرية أمن مطروح

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول.

مديرية أمن الغربية

ضبط شخص حال وجوده بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة.

مديرية أمن سوهاج

ضبط شخصين لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالي – هاتفين محمولين.

منطقة السحر والجمال

ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، وبحوزته كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي – هاتف محمول.

أمن القاهرة يعيد طفل ضل الطريق إلى أهليته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة طفل عمره 4 سنوات ضل الطريق إلى أسرته، حيث عثرت الأجهزة الأمنية عليه بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وأمكن التوصل لأهليته وبسؤال والدة الطفل أفادت بأنّه أثناء لهو نجلها أمام المنزل ضل طريقه، وتم تسليم الطفل لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، ووجّهت والدة الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة لإعادة نجلها.

ضبط المتهمين بقيادة سيارتين برعونة

وتبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بأنّ شخصين يقودان سيارتين برعونة وبحركات استعراضية، ما يعرض حياة المواطنين للخطر ويعطل الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة القسم. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب ورشة له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها، متخذا من الورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه، وعُثر بداخلها على 100 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – 47 قطعة مقبض خشبي مختلفة الأحجام – مبلغ مالي – هاتف محمول – أدوات التصنيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى تصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا، حيث أسفرت جهود القوافل عن استخراج 11631 بطاقة رقم قومي و33621 مصدرا مميكنا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 13/8/2022، كما جرى إيفاد مأموريات لعدد 2 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.