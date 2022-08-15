إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» البحيرة

شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

حادث تصادم على الطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 38 اتجاه القاهرة، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «محمد أشرف زغلول»، 16 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف في البطن، و«أشرف أشرف زغلول»، 23 سنة، طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«همت عبدالحميد زغلول»، 49 سنة، و«رضوى ناصر»، 23 سنة، طالبة.

نقل المصابين للمستشفى وتحرير المحضر اللازم

كما أصيب «أحمد سعيد عبدالحفيظ»، 32 سنة، و«آمنة زغلول عرفة»، 24 سنة، مقيمة ميت غمر، و«منى زغلول عرفة»، 20 سنة، و«أحمد زغلول عرفة»، 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.