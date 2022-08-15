أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق «القاهرة - الفيوم»

حصلت «الوطن» على أسماء 7 مصابين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى نقل فنطاس، على طريق «القاهرة- الفيوم»، أمام قرية أبو عيطة بنطاق مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة، إذ تنوعت إصاباتهم بين بسيطة وطفيفة، وبينهم حالة واحدة غير مستقرة، لإصابته بنزيف داخلي، فيما هرعت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي الحادث

أسفر تصادم السيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم»، عن إصابة كل من: خليفة منجود خليل، 50 سنة، ومقيم بقرية العجميين، باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح بالذراع الأيسر، وشعبان عبد الله ميهوب، 53 سنة، ومقيم بقرية جرفس، باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات بالضلوع، وسلوى فرحات سيد، 29 سنة، ومقيمة بقرية تلات، بكدمات متفرقة بالجسم، وإيمان جبلي كامل، 55 سنة، ومقيمة بقرية سيلا، بكدمة بالرأس والكتف الأيسر، وجهاد محمد محمود، 17 سنة، مقيمة بقرية كيمان فارس، بجرح بالجبهة طوله 3 سم واشتباه ارتجاج بالمخ، وحسين فتحي خليل، 25 سنة، ومقيم بقرية الصوفي، بكدمات بالساقين والكوع الأيمن، ووليد يوسف محمود، 42 سنة، ومقيم بقرية أبو عش، بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

نُقل المصابين الـ7 إلى مستشفى الفيوم العام، بواسطة 4 سيارات إسعاف، حيث تم استقبالهم في قسم الطوارئ بالمستشفى، وخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، ويجرى عمل الأشعة، تمهيدا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كلُ حسب إصابته.

بلاغ بحادث تصادم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق «القاهرة - الفيوم»، أمام قرية أبو عيطة بنطاق المركز بسبب السرعة الزائدة.

إزالة آثار الحادث

انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، حيث نُقل المصابين للمستشفى، كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.