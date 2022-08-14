ارتفاع عدد وفيات حادث تصادم سيارتين على «زراعي أسوان» إلى 12 شخصا

ارتفعت أعداد الوفيات في حادث تصادم سيارتين أمام قرية الجعافرة بمركز دراو شمال محافظة أسوان، مساء الأربعاء الماضي، إلى 12 حالة بعدما توفيت اليوم فتاة تدعى «جنة علي المطعني»، لتلحق بأبيها وشقيقتها اللذان توفيا في الحادث، حيث كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى أسوان الجامعي، وبعد وفاتها تم إيداعها بالمشرحة العمومية تحت تصرف النيابة التي أمرت بتسليمها إلى ذويها لدفنها في مقابر الرغامة بسبيل أبوناجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان.

حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تابع تداعيات حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي «أسوان - القاهرة» الزراعي أمام قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، بين ميكروباص أجرة رقم «1987 ص و ع» كان متجها لمدينة كوم أمبو، والأخرى سيارة نقل ثقيل كانت متجهه لمدينة أسوان وتحمل رقم «1436 ص و ف»، ما أدى إلى مصرع 11 مواطنا وإصابة 2 آخرين.

نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي

وعلى الفور كلف محافظ أسوان، المسئولين بسرعة التدخل، حيث قامت 13 سيارة إسعاف بنقل الجثامين لمشرحتي مستشفيات دراو وكوم أمبو، بالإضافة إلى المشرحة العمومية بأسوان، فيما تم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة من الأطباء وأطقم التمريض، ومع وجود إصابات خطيرة توفيت صباح اليوم الضحية الثانية عشر.