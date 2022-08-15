الحرارة تصل 40 درجة وارتفاع الرطوبة.. طقس المنيا من الثلاثاء للأحد

يسود طقس حار نهاراً معتدل ليلاً، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، خلال الأيام المقبلة في معظم الأنحاء بمحافظة المنيا، ضمن إقليم شمال الصعيد، وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مما يزيد الشعور بموجة الحر المتوقعة خلال هذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا

ونشرت محافظة المنيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيان هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، يومي الجمعة والأحد المقبلين.

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 16 أغسطس وحتى الأحد 21 من نفس الشهر، أنه سيستمر ارتفاع درجة الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على السواحل الشمالية، حار رطب على جميع الأنحاء.

التعرض المباشر للشمس يزيد الإحساس بالحر

ودرجات الحرارة المحسوسة المتوقعة في محافظات إقليم شمال الصعيد، وتضم المنيا والفيوم وبني سويف، تكون كالتالي: الثلاثاء 39 درجة، الأربعاء 39 درجة، الخميس 38 درجة، الجمعة 40 درجة، السبت 39 درجة، الأحد 40 درجة، ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة تقريباً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.