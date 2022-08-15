إزالة 70 حالة تعد بالبناء على مساحة 4 آلاف متر في حي فيصل بالسويس

شهدت محافظة السويس بدء فعاليات الموجة الـ20 لإزالة التعديات بعد إعلان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، انطلاقها والتي تستمر حتى 27 أكتوبر القادم، وقد تم تنفيذ 70 قرار إزالة في حي فيصل، بمشاركة قيادات مديرية الأمن وقسم شرطة فيصل وشرطة المرافق.

إزالة 47 حالة تعدي في حي فيصل

وشهد حي فيصل بمحافظة السويس، وتحديدا في منطقة البيت الريفي وقرية الألبان الجديدة، اليوم، متابعة الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداويـ السكرتير العام للمحافظة، وإيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، حملة لإزالة التعديات بنطاق الحي، وتم تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات، بينها ما تم بنائه بالطوب الدبش، وكذلك لعدة أسوار على مساحة 2650 مترا مربعا بمنطقة البيت الريفي بقرية الألبان الجديدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وذلك بإشراف المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، والمهندس محمد صابر، مديرالإدارات الهندسية بالحي، ومسئولي المرافق والمتابعة الميدانية والإشغالات، وجهاز حماية أملاك الدولة.

تنفيذ 23 قرارا لإزالة تعديات على أملاك الدولة

كما شهد حي فيصل بالسويس، تنفيذ 23 قرارا لإزالة التعديات بالبناء بالطوب الدبش، على مساحة 1340 مترا مربعا بمنطقة البيت الريفي، خلال اليوم الأول من انطلاق الموجة 20 لإزالة التعديات أمس الأحد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالمتابعة المستمرة والتأكيد على عدم عودة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة إزالة التعديات والمخالفات في المهد.