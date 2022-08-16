تفاصيل مشاجرة حي الجزيرة المرتفعة في بني سويف.. إصابة 2 ونقلهما للمستشفى

ألقت قوات الشرطة في مديرية أمن بني سويف، القبض على 6 أشخاص من طرفي مشاجرة حي الجزيرة في مدينة بني سويف، والتي أسفرت عن إصابة إثنين بإصابات بالغة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت تحفظ قوات الأمن وجهات التحقيق.

بلاغ بوقوع مشاجرة في حي الجزيرة المرتفعة في بني سويف

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحدوث مشاجرة بحي الجزيرة المرتفعة بين عائلتين، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة وضبط أطرافها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

فرض كردون أمني لمنع تجدد المشاجرة بين عائلتين في حي الجزيرة المرتفعة في بني سويف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتم فرض تمركزًا أمنيًا بالمكان حدوث المشاجرة في شارع بحي الجزيرة، لمنع تجدد الاشتباكات، وضبط 6 من أطرافها، وجرى نقل المصابين إلي المستشفى وتم تشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية وقيادة المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل مصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق المصابين وهما: «محمد.ح.أ»، 35 عامًا، مقيم حي الجزيرة، مصاباً بطلق خرطوش بالذراع الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس 6 سنتيمتر، و«محمود ن.س» مصاباً بجروح متفرقة بسلاح أبيض، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، حيث كشفت التحريات الأولية وجود خلاف مالي بين طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.