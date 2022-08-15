مصرع شخص وإصابة 3 في حادثي تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادثي تصادم بمركزي بلبيس وكفر صقر، في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، بينما جرى نقل أحد المصابين لذات المستشفى، ونقل مصابين آخرين إلى مستشفى كفر صقر المركزي.

إصابة شخصين في حادث تصادم بكفر صقر

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز كفر صقر، شمال المحافظة، تم نقلهما إلى مستشفى كفر صقر المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على جهات التحقيق المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم ببلبيس

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً ثانياً يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين على طريق «بلبيس - القاهرة»، تم نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي، حيث تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادثين وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.