«حياة كريمة» تطلق أكبر مبادرة تحت شعار «أنت الحياة» بالفيوم وترسم الفرحة على وجوه الأطفال (صور)

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم، مبادرة "أنت الحياة" في قرية قلهانة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وهو أحد مراكز المرحلة الأولى من المباردة الرئاسية، وتستمر لمدة 6 أيام، حيث تهدف لتطوير الحياة من كل الجوانب خصوصاً للأسرة والأطفال، من خلال تقديم حملات توعية لهم وبعض الورش التدريبية، وذلك من خلال قوافل طبية، وفقرات ترفيهية للأطفال، وتأهيل نفسي، وغيرها من الفاعليات المختلفة.

محافظ الفيوم يتفقد أول أيام انطلاق المبادرة

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول أيام انطلاق مبادرة "أنت الحياة"، وتابع مختلف الأنشطة التي نظمتها المبادرة.

وقالت زينب طلبة منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ مبادرة "أنت الحياة" هي إحدى المبادرات المنبثقة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والجامعة البريطانية، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة.

وأوضحت أنّ المبادرة تستهدف 5 فعاليات متنوعة، وتم تنفيذها للمرة الأولى في مركز شباب قرية قلهانة بمركز إطسا، إحدى مراكز المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحةً أنّ صندوق مكافحة الإدمان نظم تدريبات توعوية للأطفال والسيدات حول مخاطر الإدمان، كما نظمت الجامعة البريطانية قافلة طب أسنان وطب نفسي.

حملات توعية وتمكين اقتصادي للمرأة

وأشارت إلى أنّ أحد الفاعليات الهامة التي شملتها مبادرة "أنت الحياة" هي تنظيم حملات توعية وتمكين اقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى ورش تدريب على الحرف اليدوية، مما يساهم في عمل مشروعات صغيرة وزيادة الدخل للسيدات، وذلك من خلال المجلس القومي للمرأة.

وتابعت أنّ وزارة الشباب والرياضة قدّمت تدريب لعدد كبير من الأطفال على المهارات الحياتية بعنوان "حياة أفضل"، بالإضافة إلى عدة أنشطة رياضية على ملعب مركز شباب قلهانة، كما نظمت ملتقى توظيفي لتوفير العديد من فرص العمل لشباب قرية قلهانة والقرى المجاورة.

وذكرت أنّ وزارة الصحة قدمت قافلة طبية متكاملة تشمل 5 تخصصات، وهي الباطنة، والقلب، والعيون، وأمراض النساء، وصحة المرأة وتنظيم الأسرة، التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالمجان بالإضافة إلى صيدلية تصرف الأدوية أيضاً بالمجان للمواطنين.

وكشفت منسق حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة الرئاسية أنشأت مسرحا بمركز الشباب، ونفذت عليه مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المختلفة للشباب بحضور 200 طفل، كما تم توزيع هدايا عليهم جميعاً، مما تسبب لهم في فرحة عارمة بتلك الأنشطة بالإضافة إلى الهدايا التي أعجبتهم كثيراً.

وأكدت منسق حياة كريمة بالفيوم، أنّ مبادرة أنت الحياة تنطلق للمرة الأولى على مستوى الجمهورية في محافظة الفيوم، وستنطلق تباعاً في باقي المحافظات التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحةً أنّ هناك تضافر كبير لجهود كافة القطاعات لخروج مبادرة "أنت الحياة" بالشكل المرجو منها.