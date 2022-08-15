قافلة طبية لجامعة طنطا تقدم العلاج لـ1393 حالة ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى فى قرية «الدلجمون»، التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

خدمة القرى الأكثر احتياجاً

أوضح رئيس جامعة طنطا أن هذه القوافل تأتي فى إطار تعزيز دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع، دعماً لمبادرة «حياة كريمة»، وخدمة القرى الأكثر احتياجاً، وأضاف أن القوافل تضم نخبة من الأطباء في تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأطفال والعظام والجلدية والباطنة والمسالك البولية والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والنفسية والعصبية وجراحة العيون والقلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي لمستشفيات جامعة طنطا.

وأشار الدكتور محمود سليم إلى حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القوافل الطبية لأهالي القرى والمراكز، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، موضحاً أنه تم توفير جهاز موجات فوق صوتية متنقل «سونار»، وجهاز رسم قلب لفحص الحالات.

وأفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 1393 حالة من أهالي القرية، كما تم تحويل 94 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

محو أمية 85 مواطناً

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب والصيدلة والتمريض، كما تم اجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لعدد 85 مواطناً من أهالي القرية، في إطار الخطة القومية لمحو الأمية، بحضور الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال عميد الكلية، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.