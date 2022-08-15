«التعليم العالي»: 10 آلاف طالب لم يسجلوا في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المشرف على التنسيق العام عرض على الوزير عدد الطلاب المسجلين في التنسيق، ووجدنا أن هناك 10 آلاف طالب لم يتقدموا للمرحلة الأولى، وقرر الوزير مد التنسيق ليوم إضافي حرصا على مصلحة الطلاب، مطالبا الطلاب بسرعة كتابة رغباتهم باعتبارها فرصة أخيرة لهم ولمن يرغب في تعديل رغباته أيضا.

الاستثناء في التنسيق لطلاب الدور التاني فقط

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC» أن الطالب في حالة عدم تسجيله يتم توجيه مقعده لآخر ويكون الاستثناء فقط لطلاب الدور التاني، مؤكدا أنه بإعلان التنسيق للمرحلة الأولى تنتهي فرصته في التنسيق الإلكتروني، والتحليل الإحصائي لم يتم حتى الآن لتوضيح المؤشرات.

التحليل الإحصائي مرتبط بالأعداد المسجلة

وأكد أن التحليل الإحصائي مرتبط بالأعداد المسجلة وبناء عليها يتم تحديد المؤشرات وإعلانها بشكل رسمي، ومن ثم استكمال المراحل التالية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

ومن جانبه، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى اليوم 95 ألف طالب، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة أعمال تنسيق القبول بالجامعات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن بمختلف معامل التنسيق الإلكتروني، وكذلك مكتب التنسيق الرئيسي.

وأكد «عطا»، انتظام سير إجراءات عملية إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أن إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الثلاثاء.