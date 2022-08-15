موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022.. يستمر 5 أيام

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 حددته وزارة المالية وفقا لكتاب دوري أصدرته في نهاية شهر يونيو الماضي ليكون صرف مرتبات أغسطس لنحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة على مدار 5 أيام تبدأ في الأربعاء 24 أغسطس الجاري وحتى الثلاثاء 30 أغسطس الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 على 5 أيام

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 ضمن كتاب دوري حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبل لتكون على مدار 5 أيام لجميع الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وبحسب الكتاب الدوري لوزارة المالية، يبدأ العاملون بـ 66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة حسب موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 صرف المرتبات يوم الأربعاء 24 أغسطس الجاري.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه ضمن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بالنسبة للعمال والموظفين بالـ 66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة الذين لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر الجاري وفقا للمواعيد المحددة سلفا، يبدأون الصرف يوم الأحد 28 أغسطس الجاري حتى الثلاثاء 30 من الشهر ذاته.

ضخ المرتبات بالمواعيد المحددة

ونوه الكتاب الدوري بأنه تزامنا مع موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 يتم ضخ المرتبات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري طبقا للمواعيد المحددة لكل وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة في ماكينات الصراف الآلي.