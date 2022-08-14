الأمم المتحدة: سفينة تحمل 23 ألف طن قمح ستغادر أوكرانيا إلى أفريقيا قريبا

قال مسؤول في الأمم المتحدة إن السفينة «Brave Commander» التي استأجرتها الأمم المتحدة ستغادر أوكرانيا متجهة إلى أفريقيا في الأيام المقبلة، بعد أن تنتهي من تحميل أكثر من 23 ألف طن متري من القمح في ميناء بيفديني الأوكراني، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

فى السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين تحملان حبوبًا، غادرتا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أمس السبت، وبذلك يرتفع عدد السفن التي ستغادر بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في أواخر يوليو إلى 16 سفينة بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية وفقًا لشبكة العربية.

16 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية منذ بداية أغسطس

وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية يوم السبت أن 16 سفينة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية، غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس، بموجب الاتفاق الذي يضمن ممرًا آمنًا للسفن.

وتأمل أوكرانيا في زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى شهريًا في المستقبل القريب.

وأدى إغلاق الموانئ الأوكرانية إلى حبس عشرات الملايين من الحبوب في البلاد، مما أثار مخاوف من نقص حاد في الغذاء وحتى تفشي المجاعة في أجزاء من العالم.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ووقعت روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة اتفاقًا يوليو الماضي، لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.