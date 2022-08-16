فرص عمل للشباب بشركة الكابلات في الجيزة.. اعرف الشروط المطلوبة للوظائف

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل بشركة الجيزة للكابلات.

نوعية الوظائف بشركة الجيزة للكابلات

وأعلنت محافظة الجيزة من خلال منشورها، عن نوعية الوظائف التي أتاحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة الجيزة للكابلات والتي جاءت كالآتي:

- مساعدو فنيين إنتاج

- مساعدو مراقبين جودة

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف شركة الجيزة للكابلات

وحددت محافظة الجيزة عبر منشورها على «فيس بوك»، الشروط المطلوبة للوظائف التي أتاحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بشركة الجيزة للكابلات والتي جاءت كالآتي:

- المؤهل: متوسط أو فوق المتوسط ويفضل خريجو المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية «صناعي - تجاري - خريجي الجامعة العمالية»

- السن: لا يزيد سن المتقدم للوظائف بشركة الجيزة للكابلات عن 28 سنة

- مدة العمل: 8 ساعات يوميا

- الخبرة: لايشترط خبرة للمتقدمين لوظائف شركة الجيزة للكابلات

- تأمين طبي واجتماعي للمتقدمين لوظائف شركة الجيزة للكابلات

- زيادات سنوية لمن يتم قبولهم بالوظائف

- توفر الشركة وسائل مواصلات من وإلى الشركة للمقبولين بوظائف شركة الجيزة للكابلات

كيفية التقدم لوظائف شركة الجيزة للكابلات

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشورها على «فيس بوك»، عن مواعيد الحضور من أجل التقدم للعمل بشركة الجيزة للكابلات إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني وهو يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أرقام التليفونات للتواصل مع شركة الجيزة للكابلات

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه يجرى التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».