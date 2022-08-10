براتب 3600 جنيه شهريا.. ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، ملتقى توظيفي بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة الاستثمارات السياحية «تيكو» يوم الخميس، الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري 2022 من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي

وكشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي الذي ينظمة جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة الاستثمارات السياحية «تيكو»، وهي كالآتي.

- كابتن

- ويتر

-باريستا

- طباخ

- استيوارت

الشروط المطلوبة لوظائف الملتقى التوظيفي

وحددت محافظة الجيزة، الشروط المطلوبة لحضور الملتقى التوظيفي الذي ينظمة جهاز رعاية وتشغيل الشباب وهي كالآتي

- أن يكون الفرد حاصل على مؤهل دبلوم.

- أن يتراوح السن من الثامنة عشر إلى 30 عامًا.

- يصل المرتب من 2800 إلى 3 آلاف و600 جنيه حسب الوظيفة.

طرق التقدم لوظائف الملتقى

وكشفت المحافظة عن مواعيد الحضور من أجل التقدم للعمل، إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وهو يوميًا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

آلية التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وتابعت محافظة الجيزة، بأنه يجري التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».