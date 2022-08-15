إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالبحيرة

شهد الطريق الدولي الساحلي بين محافظتي البحيرة وكفرالشيخ وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «تومناية»، ما أدى لإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوقوع حادث تصادم

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى رشيد العام 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي الساحلي بين محافظتي كفرالشيخ والبحيرة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد صديق عبداللطيف»، 65 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«يسري حامد علي»، 61 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن، «محمد فتح لله محمد»، 64 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، و«محمد إبراهيم علي»، 70 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح نافذ في الساق اليسرى، وجميعهم مقيمون في محافظة الإسكندرية.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد

وجرى نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.