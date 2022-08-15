محافظ الفيوم: تطوير نظم صرف المصانع لحماية بحيرة قارون وإعادة التوازن إليها

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وتشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء من أجل المتابعة وتتضمن جميع الجهات المعنية بالبحيرة، لافتًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بشكل دائم لمتابعة الإنجازات المتفق عليها في مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

إعادة الإصلاح البيئي للمصانع بالتعاون مع وزارة الري

وأوضح «الأنصاري» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى حصر جميع المصانع التي كانت تصرف مياه صرفها في بحيرة قارون، وجرى إعادة الإصلاح البيئي للمصانع بالتعاون مع وزارة الري والجهات المعنية، مع تطوير بحر يوسف من المنبع حتى المصب، بالإضافة لمشروعين لتقليل الفاقد من البخر واستخراج الأملاح ونقلها للمصانع.

مشروع ضخم على مساحة 4 آلاف فدان على البحيرة

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن هناك مشروعًا ضخمًا على مساحة 4 آلاف فدان على البحيرة ضمن مشروعات التطوير، ويجرى مراجعة بعض الأمور الخاصة بمشروعات الصرف الصحي المنفذة من خلال «حياة كريمة»، على أن تدخل محطات المعالجة تباعًا خلال الأشهر القادمة، لافتًا إلى أن مصانع الكارتون كانت تعمل بنظام المياه المفتوحة ولكن حاليًا أصبح النظام مغلقًا من خلال إعادة تدوير المياه بأنظمة مياه مغلقة، ولا تلقي الشركات مياه الصرف الخاصة بها في البحيرات.

وأوضح محافظ الفيوم أنه يتم معالجة أي مياه صرف قبل دخولها بحيرة قارون للتأكد من الحفاظ على جودة بحيرة قارون، للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والصناعي لإعادة التوازن البيئي بشكل كامل.