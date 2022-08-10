محافظ الفيوم يخفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول في مختلف المدارس الفنية بالمحافظة سواء كانت فندقية، أو صناعية، أو تجارية، أو زراعية، وذلك عقب وجود الكثير من الأماكن الفارغة، ولاستكمال الكثافات بالمدارس في مختلف الإدارات التعليمية التي تضم عددًا من الفراغات، حيث تراوح تخفيض درجات القبول ما بين 5 إلى 19 درجات، وذلك تحت إشراف سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمدارس الزراعية في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم كالتالي:

- الفيوم الثانوية الزراعية بنين 155 درجة بدلاً من 160.

- أبشواي الثانوية الزراعية بنين 150 درجة بدلاً من 155.

- طامية الثانوية الزراعية الزراعية 155 للبنين و150 للبنات بدلاً من 160.

- الهواري الثانوية الزراعية 150 درجة بدلاً من 155.

الحد الأدنى للقبول بمدارس الفني خدمات

وفيما يخص الحد الأدنى للقبول في تنسيق مدارس التعليم الفني خدمات بمصروفات، فقد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات القبول، وصل إلى 19 درجات، كالتالي:

- الفندقي للبنين والبنات 142 درجة بدلاً من 155.

- الصناعي للبنين والبنات 141 درجة بدلاً من 160.

- الزراعي للبنين والبنات 140 درجة بدلاً من 155.

الحد الأدنى للقبول بمدارس الفني التجاري

وانخفض تنسيق المدارس التجارية بمحافظة الفيوم في العديد من المدارس كالتالي:

- التجارة بنين بالصوفي 160 درجة بدلاً من 165.

- محمود حمزاوي التجارية بنات 170 درجة بدلاً من 175.

- فاطمة الزهراء التجارية المشتركة 170 درجة للبنين والبنات بدلاً من 175.

- سنهور التجارية المشتركة 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 165.

- أبو جنشو التجارية المشتركة 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 165.

- سنرو التجارية المشتركة 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 165.

- إطسا التجارية المشتركية 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 175.

- الشهيد معوض التجارية المشتركة 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 175.

- حافظ عبد العزيز التجارية المشتركة 160 درجة للبنين والبنات بدلاً من 175.

- اللاهون التجارية بنات 160 درجة بدلاً من 165.

- هدى محجوب التجارية المشتركة 160 درجة بدلاً من 165.

- الجارحي التجارية المشتركة 160 درجة بدلاً من 165.

الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي

- الفيوم الصناعية الزخرفية العسكرية 180 درجة بدلاً من 190.

- الفيوم الميكانيكية العسكرية بنين 175 درجة بدلاً من 185.

- الفنية بنات الجديدة 175 درجة بدلاً من 185.

- العبور الفنية بنات بدسيا 168 درجة بدلاً من 178.

- هوارة الصناعية 178 درجة بدلاً من 180.

- الفنية بنات بالحادقة 187 درجة بدلاً من 190.

- الفنية بنات بالعدوة 168 درجة بدلاً من 178.

- ناصر الصناعية العسكرية بنين 165 درجة بدلاً من 175.

- الفنية بنات بسنورس 170 درجة بدلاً من 178.

- الشهيد يحيى البحيرة 175 درجة بدلاً من 190.

- أبو كساة الصناعية بنين 175 درجة بدلاً من 180.

- أبوكساة الصناعية بنات 180 درجة بدلاً من 183.

- الشهيد علي أحمد راغب بنات بالعجميين 173 درجة بدلاً من 183.

- الشهيد حسام جمال جمعة بنين 168 درجة بدلاً من 180.

- 6 أكتوبر بتطون 165 درجة بدلاً من 180.

- الشهيد ماجد فرج الصناعية بنين 170 درجة بدلاً من 190.

- طامية الصناعية بنات 165 درجة بدلاً من 180.

- زكي صالح الفنية بنات 172 درجة بدلاً من 175.