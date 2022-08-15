مصرع حداد صعقا بالكهرباء أثناء عمله في ورشته بالمنوفية

لقي حداد يدعى «م. ا» مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمل في ورشته الخاصة في مدينة منوف بالمنوفية، بسبب لمسه سلكا عاريا، وجرى نقله إلى مستشفى منوف العام وتبين وفاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع حداد صعقا بالكهرباء في ورشته

وبانتقال قوة أمنية بقسم شرطة منوف، تبين مصرع حداد يدعى «م. ا» صعقا بالكهرباء، وبسؤال أسرته أكدت أنه توفي إثر لمسه سلكا عاريا في ماكينة اللحام، ونفت وجود شبهه جنائية، وتحرر بالواقعة محضر يحمل رقم 2423 قسم منوف، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم منوف، يفيد بمصرع حداد صعقا بالكهرباء بدائرة القسم أثناء ملامسته سلكا عاريا في ماكينة لحام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في مزرعة دواجن

وفي واقعة أخرى، لقي طالب يدعى «م. ا» مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء العمل داخل مزرعة دواجن بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى السادات ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.