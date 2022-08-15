تفاصيل العثور على جثمان ربة منزل في المنوفية.. الوفاة طبيعية

كشف مصدر أمني تفاصيل العثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة ولا يوجد أي آثار اعتداء عليها أو أي علامات تدل علي وجود إصابات على الجسم، مشيرًا إلى أنها تعيش بمفردها في منزلها بمدينة شبين الكوم.

تفاصيل وفاة سيدة داخل منزلها في المنوفية

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة المسنة التي عُثر على جثتها في مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، تُدعي «سهير. م»، كانت قد أصيبت بجلطة سابقة وتعاني من الأمراض، وتعيش بمفردها وهو ما يدل أيضًا على عدم وجود شبهة جنائية كونها مريضة وعمرها 65 عامًا.

الجيران يبلغون بوفاة العجوز

وأوضح أنه فور اكتشاف جثتها داخل منزلها من قبَل الجيران والأهالي، تم الدفع بقوة من وحدة مباحث قسم شبين الكوم، وبالفحص تبين أن السيدة المسنة «سهير» توفيت قبل يوم وتعيش بمفردها، وجرى نفل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم، وبالعرض على مفتش الصحة نفى وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، وبسؤال الجيران أكدوا إصابتها من قبَل بجلطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بعثور جيران سيدة بدائرة القسم على جثتها داخل منزلها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.