إصابة سائق وتهشم «سيارة وتوكتوك» بحادث على طريق بحر سيف في المنوفية

شهد طريق بحر سيف المار بمركز تلا في محافظة المنوفية، حادث تصادم بين «سيارة ملاكي وتوكتوك»، ما أدى إلى إصابة سائق، وتهشيم السيارة والتوكتوك، وعلى الفور جرى نقل السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأفاد شهود عيان أنه مصاب بإصابات متفرقة بالجسم.

وفور وقوع الحادث على طريق بحر سيف في مركز تلا بالمنوفية، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، والتأكد من عدم توقف حركة السير على الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

وأكد شهود عيان، لـ«الوطن»، أن سائق التوكتوك المصاب في الحادث يدعى «عبدالحميد.ا.ا»، مقيم بدائرة بقرية بمم التابعة لمركز تلا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدين أن مسؤولي الشرطة والمرور، ومسؤولي الوحدة المحلية بقيادة أحمد كشك رئيس وحدة زرقان، انتقلوا لمكان الحادث واتخذوا الإجراءات اللازمة.

وأضاف شاهد عيان لـ «الوطن»، أن الحادث لم ينتج عنه إصابات أخرى سواء بين سائق السيارة الملاكي أو الركاب في التوكتوك، ولكن بعض المحتويات التي كانت في التوكتوك تهشمت، بالإضافة إلى تهشم مقدمة السيارة الملاكي.

إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر

علي صعيد آخر، شهد مركز تلا في المنوفية، إصابة شاب يدعى «م.ع» بطعنة في الصدر إثر مشاجرة مع شاب آخر، حيث جرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج، وتم إلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.