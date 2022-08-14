تطوع 500 شاب للعمل في مبادرة «حياة كريمة» بقرى المنوفية

العمل التطوعي الجماعي من أهم الأعمال الخيرية التي يقوم بها الشباب خاصة لو كانت في سبيل المصلحة العامة، وهذا ما حدث في مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، عندما تتطوع أكثر من 500 شاب في العمل ضمن مبادرات «حياة كريمة».

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، إن العمل التطوعي هو أساس «حياة كريمة»، عندما أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأنها تحث على المشاركة الاجتماعية في تنمية وخدمة المجتمع المدني بجميع فئاته المختلفة.

وجود متطوع في كل قرية بالمنوفية

أوضح «حسن» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أنه منذ بداية «حياة كريمة» بالمنوفية والشباب تتوافد من جميع قرى للعمل بها، حتى أصبح لكل قرية متطوع يساعد على عرض المشاكل والمقترحات التي تعاني منها قريته، فضلاً عن استقباله القوافل الطبية والمبادرات المختلفة التي تأتي إلى قريته.

وتحدث منسق عام «حياة كريمة» بالمنوفية عن صعوبة توفير شباب من قرية في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة القرى والعزب والكفور إذ أن عدم وجود شاب في القرى يؤدي إلى صعوبة في التوصل إليها، إذ يتم تقديم الحالات الإنسانية إلى بعض المواطنين يتم التأكد منها عن طريق هذا المتطوع.

المستهدف 10 آلاف شاب

وتمنى «حسن» أن يكون هناك 10 آلاف متطوع في الفترة المقبلة داخل كل قرى بمحافظة المنوفية، لأن الأمر يساعد على وصول المساعدات الإنسانية والمبادرات إلى القرية، لأنه يسهل جمع المعلومات اللازمة من خلال الشباب المتطوع في هذه القرى.