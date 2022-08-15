نادية الجندي تكشف سر رشاقتها: «البعد عن التدخين وشرب الكحوليات» (فيديو)

كشفت الفنانة الكبيرة نادية الجندي سر رشاقتها بعد إشادة الجمهور بقوامها خلال جلسة التصوير الأخيرة التي أجرتها في الساحل الشمالي قبل أيام.

وقالت نادية الجندي في تصريحات لبرنامج «et بالعربي»، إنها تتبع نظاماً غذائياً قاسياً يصل إلى درجة الحرمان، فضلاً عن ابتعادها عن التدخين وشرب الكحوليات، بحسب قولها، مضيفة: «بنام بدري وبلعب رياضة دايماً».

نادية الجندي: تصدري الترند محبة من الجمهور

وأعربت نادية الجندي عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تلقتها عن صورها الأخيرة، معتبرة تصدرها لـ«الترند»، محبة كبيرة من الجمهور، مشيرة إلى أن الانتقادات ضدها بمثابة أداة مأجورة لتشويه نجاحها، بحسب قولها.

وتطرقت نادية الجندي إلى صورتها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد لقائهما الأخير في الساحل الشمالي، إذ أكدت أن الأخيرة نجمة محبوبة وصاحبة جماهيرية كبيرة، وتحمد الله على تجاوزها لمحنتها الصحية الأخيرة بسلام، «ياسمين اتعذبت كتير بعد خضوعها لـ 5 عمليات جراحية».

آخر أعمال نادية الجندي في الدراما

وكانت آخر أعمال نادية الجندي مشاركتها في بطولة مسلسل «سكر زيادة»، الذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبد العزيز، مي الغيطي، بيومي فؤاد وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، لقاء الخميسي، جومانا مراد، هنادي مهنا، بدرية طلبة، سليمان عيد، محمد عادل، حسني شتا وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.