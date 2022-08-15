محمد عبد الرحمن يروج لفيلم «الدعوة عامة»: باقي يومين

روج الفنان محمد عبد الرحمن، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لفيلمه الجديد الدعوة عامة، الذي يشاركه فيه البطولة أحمد الفيشاوي وأسماء أبواليزيد.

طرح فيلم الدعوة عامة بدور السينما 18 أغسطس

ونشر محمد عبد الرحمن بوستر الفيلم الذي ظهر فيه بمفرده، وعلق عليه: «باقي يومين على فيلم الدعوة عامة، 18 أغسطس بجميع دور العرض، يا بركة دعاكي يا أمي».

فيلم الدعوة عامة

فيلم الدعوة عامة، بطولة أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبد الرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم حول «معتز» الشاب المستهتر الذي تدعو عليه والدته دعوة تقلب حياته رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث في إطار الكوميديا والإثارة.

ويشهد الفيلم أول ظهور للفنان محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح الشهر الماضي.