«تجارة الجملة»: 300 جنيه زيادة في قيمة الدعم المقدم لـ«بطاقات التموين»

قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن هناك 36 مليون مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاقتصادية التي تقدمها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هناك زيادة في قيمة الدعم المقدم لبطاقات التموين يتراوح بين 100 جنيه للأسرة الواحدة إلى 200 جنيه لعدد أسرتين على البطاقة، و 300 جنيه لعدد 3 أسر على البطاقة.

قواعد صرف السلع التموينية للمواطنين

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن وزير التموين أصدر قرارًا وزاريًا برقم 28 لسنة 2022 بشأن قواعد صرف السلع التموينية للمواطنين، وينص القرار على أنه يتم صرف زجاجة زيت 800 جم لكل فرد على بطاقة الدعم بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وعدد 2 كيلو سكر لكل فرد فى بطاقة الدعم التمويني بحد أقصى 8 كيلو، وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد أو 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد أو أكثر، كما يحق للمواطن صرف باقى الدعم من السلع المدعمة تموينيًا.

30 سلعة تموينية للمواطن

وأشار المهندس عادل عبد العزيز، إلى إنه من حق المواطن صرف مستحقاته التموينية من أي منفذ على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن عدد السلع التي تصرف لمنافذ التموين 30 سلعة، منوهًا بأن تكلفة الزيادة في التموين الجديدة تراوحت بين 5 إلى 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة.

ولفت العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إلى إضافة الدقيق والتونة والمربى للسلع التموينية المدعمة، إذ أن المخزون للسلع وخاصة السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر على الأقل، ولدينا مخزون يصل إلى 8 أشهر لبعض السلع ولا يوجد نقص.