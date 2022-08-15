التموين: صرف 80% من مقررات شهر أغسطس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول نسبة صرف السلع التموينية المُدعمة للمواطنين لأصحاب 23 مليون بطاقة تموينية، والتي يستفيد بيها 71 مليون مواطن، إلى 80% من النسبة الكلية لصرف مقررات شهر أغسطس الشهرية

وتحدد وزارة التموين منافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين أو عبر منافذ صرف السلع التموينية الموجودة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات، حيث تستقبل هذه المنافذ المواطنين بدءً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، حتى في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية دون توقف.

التموين: لا شكاوى بشأن نقص السلع في منافذ الصرف

ووفقا لوزارة التموين، لم تسجل المديريات التموينية أي شكاوى بشأن نقص السلع من منافذ الصرف للمواطنين، مع استمرار الضخ للمنافذ بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة.

التموين تتوقع وصول عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون لـ3500

في سياق أخر، تتوقع وزارة التموين أن يصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2022 لـ3500 مع نهاية فترة عمل الأوكازيون المقرر في 8 سبتمبر المقبل.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، انه من ‏المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الاوكازيون الي ‏‏3500 محل تجاري، حيث تتراوح وفقا للتموين تخفيضات ما بين الـ30% وتصل إلى ‏الـ50%.

وأعلن قطاع الرقابة الداخلية في التموين ظهر السبت، عن تحرير 171 ‏محضر لمخالفات لمحلات تم ضبطها خلال التفتيش المفاجئ تتنوع ما بين ‏اوكازيون وهمي، وبدون تصريح واشتراك مع الوزارة، وعدم إعلان سعر السلعة قبل وبعد التخفيضات.‏