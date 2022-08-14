خدمات التموين على مصر الرقمية تعود قريبا بعد الانتهاء من «الصيانة»

تعود الخدمات التموينية الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الصيانة اللتي تجريها على الرابط الرسمي للمنصة الرقمية، وذلك وفقا لما أكده مصدر مطلع في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أن إجراء الصيانة تسهل من تنفيذ الخدمات التموينية الخاصة بالبطاقات التموينية المتاحة عبر البوابة.

موعد عودة خدمات بطاقات التموين على مصر الرقمية

وأكد المصدر في تصريحاته أن أصحاب البطاقات التموينية سيتمكنوا فور تفعيل الخدمات التموينية مرة أخرى على بوابة مصر الرقمية، مشيرا إلى عودة الخدمات قريبا بعد إتمام الصيانة على الخادم الرئيسي لرابط البوابة، موضحا أن الخدمات التموينية التي ستكون متاحة عبر الرابط الرسمي للبوابة هي كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة.

- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

- الاستعلام عن بطاقة التموين.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة لأخرى.

- ضم أفراد الأسرة.

خدمات تموينية متوقفة على بوابة مصر الرقمية

فيما ذكر المصدر عن استمرار توقف بعض الخدمات التموينية الأخرى على بوابة مصر الرقمية، وذلك لحين انتهاء وزارة التموين من إجراءات ضبط منظومة التموين والتي بدأتها الوزارة منذ شهر مارس الماضي، من خلال تحديث بيانات الأفراد المدرجين على منظومة الدعم، والتي تستمر فيها وزارة التموين حاليا من خلال تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، إذ تشمل الخدمات التموينية التي لا تزال متوقفة كالتالي:

- إضافة المواليد.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- إضافة التموين لمستحقي الخبز.

- إضافة الزوجة غير المستحقة للتموين.

في السياق يستمر موقع دعم مصر الرقمي في تقديم خدمة إضافة رقم المحمول على بطاقة التموين، بشرط أن يكون الرقم مسجلا في إحدى شركات المحمول الأربعة باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية من الرابط الرسمي للموقع من هنــا.