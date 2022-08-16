نائب رئيس «العاشر من رمضان»: تطور كبير تشهده المدينة في البنية التحتية

قال المهندس علاء الحضري، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن المدينة تتوسط 4 محافظات هي الشرقية والقاهرة والإسماعيلية والقليوبية وتمد هذه المحافظات العاشر من رمضان بالقوى العاملة، مبينا أن المدينة هي أكبر قلعة صناعية في الشرق الأوسط وتمثل ثلث صادرات مصر من المصانع وسط توسع مستمر ويصل حجمها إلى 98 ألف فدان، موضحا أن التنمية تتم عبر عدة محاور منها الإسكان والصرف والطرق والنقل والمواصلات مع توصيل القطار المكهرب بها.

التنمية العقارية في المدينة

وأضاف «الحضري» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم ، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن إجمالي الاستثمار العقارية في المدينة وصل إلى 17.7 مليار جنيه بإجمالي 75 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء 51 ألف وحدة، لافتا إلى أن محور الإسكان الاجتماعي في الأنداس جاري العمل في 16 ألف وحدة سكنية فيها، مبنيا أن الإسكان الاجتماعي يخدم محدودي الدخل تشمل عمال المصانع حيث تتوفر الشقة كاملة المرافق وعلى المعيشة مباشرة.

التطويرات في المدينة

وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم إنشاء 33600 عمارة وتم الانتهاء من تسليم 54 ألف، موضحا أن دار مصر للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تسليم 4682 وحدة، مشيرا إلى تنمية محور بيلبيس بـ 150 مليون جنيه وكذلك توسعة طريق مصر الإسماعيلية وكذلك إيجاد محطتين في القطار المكهرب في المدنية مع إنشاء محطتين بجوار الموقف الجديد، متابعا: «يتم افتتاح محطات 3 كهربائية بقدرة مهربائية 1500 ميجا وات فائضة، وكذلك يتم إنشاء محطة تنقية مياه بسعة 600 ألف متر مكعب لكل يوم، وتم إنشاء محطة تنتج نفس المكية من قبل وهاتان المحطتان تخدمان المدن المجاورة».