«حياة كريمة»: 14 ألف فصل دراسي بالمرحلة الثانية.. ونقل تجربة المدارس اليابانية للقرى  

قالت ندى خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن المرحلة الأولى من المبادرة اهتمت بمحور التعليم بشكل خاص لأنه يستهدف بناء الإنسان، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على محورين في قطاع التعليم؛ الأول هو رفع كفاءة المباني التعليمية، والثاني تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشارت «خضر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، إلى أنه تم بناء ما يقرب من 75 فصلا دراسيا لرياض الأطفال في 11 محافظة من أجل تميكن المرأة وإتاحة الوقت لديها للعمل، و12 فصلا للتعليم المجتمعي لحل مشكلة المتسربين من التعليم، ومحو أمية 68 ألف دارس على مستوى الجمهورية وإنشاء 1200 مدرسة مجتمع مدني و5400 فصل محو أمية وتخصيص المباني اللازمة والانتهاء من 188 مشروعا تعليميا بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

وأكدت أن المستهدف في المرحلة المقبلة من حياة كريمة هو إنشاء أكثر من 14 ألف فصل لإاتاحة التعليم الأساسي وتخفيف الكثافة وزيادة نسبة استيعاب الطلاب في المدارس، وإنهاء مشكلة تعدد الفترات الدراسية بالمدارس وخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، لافتة إلى أن مشروع حياة كريمة يعمل على القرى الأكثر احتياجا، ويصل عددها إلى 4500 قرية.

تطوير 1500 قرية

ولفتت خضر إلى أنه في المرحلة الأولى يتم العمل على ما يقرب من 1500 قرية على أن تستكمل القرى في المراحل الثانية والثالثة، مشيرة إلى أنه يجري تطوير النظم داخل المدارس المتمتعة بخدمات حياة كريمة بالتعاون مع شركات الاتصالات.

تطوير 100 مدرسة بالنظام الياباني

وأشارت ندى خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المدارس اليابانية يتم تطبيقها أيضا في قرى حياة كريمة، ومستهدف في بداية العام الدراسي 100 مدرسة داخل القرى لنقل تجربة المدارس اليابانية في التعليم من خلال المتخصصين وتواجدهم داخل المدارس وتدريب المتطوعين داخل محافظات حياة كريمة لتنفيذ تلك الأنشطة.