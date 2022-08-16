زوج ضحية حادث الدهس بالفيوم: مش هقبل دية وعايز حق أولادها الخمسة

12 يوماً مرت على مصرع أسماء محمود محمود عوض، دهساً أسفل عجلات سيارة يمتلكها طالب بكلية الصيدلة، كان يلهو ويمرح على الكوبري العلوي بالفيوم، حتى انحرفت منه وصعدت فوق رصيف المشاة وأنهت حياة السيدة لتموت أمام أعين زوجها وطفلتها الرضيعة، وشاب آخر، فيما فر سائق السيارة هرباً فور رؤيته مصرع السيدة والشاب، ورغم صدور أمراً من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره إلا أنّه لم يتم التوصل إلى مكان اختبائه حتى الآن، ذلك الحادث المأساوي الذي حُفر في عقل الزوج ولن يتمكن من نسيانه.

تركت 5 أطفال صغار

وقال صبري علي راشد حسان، 35 سنة، زوج الشابة المتوفية في حادث دهس الكوبري العلوي، أنّه يمر بحالة من التخبط والتوهان عقب وفاة زوجته بعدما تركت له 5 أطفال أكبرهم حنين تلميذة بالصف السادس الابتدائي، موضحاً أنّ الـ 12 يوماً التي مرت على وفاتها مرت وكأنّها 12 سنة، لا يعرف كيف ينام أو يأكل أو ماذا يفعل في أطفاله الذين لا يزالون في عمر الزهور بينهم طفلة رضيعة وأخرى في عمر سنتين ونصف.

سيحرم ابنته من التعليم

وأضاف صبري في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه قرر إخراج ابنته الكبرى من التعليم، ومنعها من الذهاب إلى المدرسة كي تحمل معه عبء تربية أبنائه الصغار مكان والدتها التي توفيت في حادث مأساوي بمدينة الفيوم بسبب ابن الأكابر المستهتر، مؤكداً أنّ قلبه يعتصر ألماً على هذا القرار نظراً لتفوق ابنته ولكن ليس هناك حلاً آخر.

السيارة دهستها أعلى الرصيف

وأشار إلى أنّه يسكن في عزبة رزق بكفور النيل بنطاق مركز الفيوم، وفي يوم الحادث توجه برفقة زوجته للطبيب، ثم ترجلوا على الكوبري العلوي ليشتروا بعض الأدوية لطفلتهم من صيدلية في نهاية الكوبري، موضحاً أنّ زوجته تحمل ابنته ثم أعطتها له فجأة ليحملها، موضحاً أنّه لم تمر سوى دقائق بسيطة، وفوجئ بسيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية تصعد فوق الرصيف وتدهس زوجته وشاب كان يسير خلفها ثم نزلت من فوق الرصيف وقفزت للاتجاه الآخر واصطدمت بالسور.

زوجته توفيت على الفور

وأوضح أنّه نظر إلى زوجته فوجدها غارقة في دمائها ولكنه كان يأمل أن تكون على قيد الحياة رغم عدم تنفسها ولكنه اعتقد أنّها فقدت الوعي، فيما اتصل الأهالي بالإسعاف التي حضرت إلى مكان الحادث أعلى الكوبري العلوي، وأخبروه بمصرع زوجته فور الحادث، ولم يكن يعلم ماذا يفعل حينها، فاتصل بأسرة زوجته واستغاث بهم، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

ملايين الدولارات لن تعوضها

وكشف أنّ أحد أعضاء مجلس النواب أرسل له يطلب منه قبول "الدية" مقابل وفاة زوجته، وأن يتنازل عن المحضر، ولكن رفض قائلاً ملايين الدولارات والذهب لن يعوضوني عن زوجته التي احترق قلبه عليها.

طالب بالقبض على الجاني

وطالب زوج أسماء ضحية حادث الدهس، بسرعة ضبط الجاني، وتقديمه للعدالة، ليحصل على حق زوجته التي هدر دمها باستهتار وتسبب في ضياع مستقبل أولادها، ومستقبله أيضاً حيث أنّه عامل باليومية ولا يعرف كيف سيخرج لعمله ويترك أطفاله الصغار بمفردهم.

مصرع ربة منزل دهساً

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد مصرع ربة منزل تدعى أسماء محمود محمود عوض، وطالب بالثانوية العامة يدعى محمد هشام محمد محمد دهساً أسفل عجلات سيارة طائشة صعدت فوق الرصيف أعلى الكوبري العلوي.