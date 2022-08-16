القوات الروسية تقصف سومي 4 مرات.. والسلطات الأوكرانية تسجل 50 انفجارا

قصفت القوات الروسية، بلدات في «منطقة سومي»، 4 مرات، أمس الاثنين، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة، دميترو زيفيتسكي، إلى تسجيل 50 انفجارًا جراء القصف.

وأضاف زيفيتسكي، على «تليجرام»، أن القصف الروسي لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: موسكو عليها مغادرة أراضي محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب، إن القوات الروسية عليها مغادرة أراضي محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية والمناطق المجاورة على الفور، دون أي شروط.

بدوره، أشار دبلوماسي الروسي، إلى أن اقتراح كييف بإرسال مفتشي «وكالة الطاقة الذرية» إلى «زابوروجيا» من الأراضي التي تسيطر عليها ليس آمناً، وسيتعين عليهم السفر عبر خط المواجهة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأوضح مصدر دبلوماسي روسي، أن لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعامل مع نزع السلاح في «زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن محكمة انفصالية في جمهورية «دونيتسك» الشعبية الواقعة في شرقي أوكرانيا اتهمت 5 أجانب بينهم 3 قد يواجهون عقوبة الإعدام، أُسروا في معارك مع القوات الأوكرانية، بأنهم مرتزقة.

وأشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أسر البريطاني «جون هاردينجو»، والكرواتي «فيوسلاف بريبج»، والسويدي «ماتياس جوستافسون»، في مدينة «ماريوبول»جنوبي شرقي أوكرانيا، ومحيطها، يواجهون احتمال معاقبتهم بالإعدام، فيما تم توجيه تهم إلى بريطانيين آخرين، «ديلان هيلي» و«أندرو هيل»، لكنهما لا يواجهان الإعدام.

وقال القاضي، إن المحكمة المتهمين، ستُستأنف في أوائل أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية..

قراصنة «سيبورجيوم» يستهدفون أفرادا وكيانات في دول «الناتو»

بدورها، أحبطت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية عملية قرصنة معلوماتية لـ «سيبورجيوم»، مشيرة إلى أن المجموعة مرتبطون بروسيا، استهدفت أفرادا وكيانات في دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ورصدت شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، حملات استهدفت أكثر من 30 منظمة والحسابات الشخصية للأشخاص في دول الحلف، وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول البلطيق وشرق وشمال أوروبا، منذ بداية 2022، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت القطاع العام في أوكرانيا.

واستهدفت هجمات القراصنة المعلوماتية، الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والخبرات في مجال الدفاع ودراسة المعلومات الاستخباراتية، ومراكز الأبحاث ومنظمات غير حكومية وأجهزة دولية.

تفتيش 3 سفن في إسطنبول.. والسماح إبحار 5 سفن من الموانئ الأوكرانية

ووافق مركز التنسيق المشترك في «إسطنبول» التركية، على إبحار 5 سفن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، مشيرا في بيان، إلى السماح بإبحار سفن «بروبوس» و«أوسبري إس» و«راموس»، على التوالي، من ميناء تشورنومورسك وعلى متنهما 9111 طنا من القمح إلى «كونستانتا» الرومانية و11.5 ألف طن من الذرة إلى «الإسكندرونة» التركية، و6161 طنا من القمح إلى «كاراسو» بتركيا.

وأشار مركز التنسيق، إلى تفتيش 3 سفن في إسطنبول، وسمح لها بالإبحار إلى ميناء «تشورنومورسك»، مضيفا أن سيتم تفتيش 4 سفن أخرى، اليوم الثلاثاء ستتجه إلى الموانئ الأوكرانية.

كما وافق المركز، على إبحار سفن «برايف كومندر»، و«بونيتا»، اللتان تحملان على متنهما 23300 طن من القمح و60.000 طن من الذرة، إلى جيبوتي، وكوريا الجنوبية على التوالي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «واشنطن»، ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الأمريكيين بول ويلان وبريتني جرينير المدانين في روسيا، داعيا موسكو، للتعاون بشكل بناء في قضية تبادل السجناء بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.