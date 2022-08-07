مقتل 5 مدنيين في «دونيتسك».. ولندن: موسكو تنشر مجموعات تكتيكية في القرم

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين، في «دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، من جانب القوات الروسية. وفي وقت سابق، هزت انفجارات مدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير الماضي، قتل 695 مدنياً وأصيب 1781 في «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، حذرت «لندن» من تغيير وشيك في مسار الحرب «الروسية الأوكرانية»، مع حشد روسي عسكري على الجبهة الجنوبية الغربية للبلاد وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتستمر قوافل طويلة من الدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن «دونباس» متجهة صوب جنوب غربي أوكرانيا، فيما أشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى نشر مجموعات تكتيكية في «شبه جزيرة القرم» لاستخدامها في دعم قوات روسيا بمنطقة «خيرسون».

بريطانيا: معظم القتال تحول لجبهة يصل طولها نحو 350 كيلومترا

وأشارت المخابرات العسكرية البريطانية، إلى أن معظم القتال تحول إلى جبهة يصل طولها إلى نحو 350 كيلومترا تمتد في جنوب غربي البلاد بالقرب من «زاباروجيا» إلى «خيرسون»، موضحة أنه يكاد يكون من المؤكد أن موسكو تحشد في جنوبي أوكرانيا استعدادا لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن «كييف» تستهدف الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في مناطقها الجنوبية.

ألمانيا: أعداء الديمقراطية ينتظرون فقط استغلال الأزمات

بدروه، حذر رئيس الاستخبارات الداخلية في ولاية «براندنبورج» الألمانية، يورج مولر، من إمكانية استغلال متطرفين لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع لأغراضهم الخاصة، موضحا في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن المتطرفين يحلمون بشتاء الغضب الألماني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، أشارت وزيرة داخلية ألمانيا، نانسي فيزر، في تصريحات، إلى مخاوف مماثلة، مضيفة أن أعداء الديمقراطية ينتظرون فقط استغلال الأزمات لنشر خيالات عن نهاية العالم والخوف.

«وول ستريت»: «حرب الطاقة» في أوروبا ستؤدي لأسعار عالية

بدورها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكي، إن الوضع في دول الاتحاد الأوروبي سيزداد سوء مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الجبهة الثانية في المعركة من أجل أوكرانيا قد انفتحت «حرب الطاقة في أوروبا».

وأوضحت «وول ستريت»، أنه في الأشهر المقبلة ستضطر أوروبا للتنافس مع آسيا على الغاز المسال الروسي، مشيرة إلى «حرب الطاقة» في أوروبا ستؤدي لأسعارعالية وتخلق اضطرابات اجتماعية.