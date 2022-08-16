اشتعال النيران في توكتوك أمام مديرية التعليم في المنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، نشوب حريق في توكتوك أمام مديرية التربية والتعليم، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وتجمع العشرات من أهالي مدينة شلين الكوم في محيط الحريق، والاتصال بالحماية المدنية والتي انتقلت إلى مكان الواقعة وسيطرت على الحريق.

مصدر أمني: حريق توكتوك شبين الكوم بسبب ماس كهربائي

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مركبة توكتوك اشتعل بها النيران أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، موضحا أن الحماية المدنية دفعت بسيارة إطفاء وسيطرت علي الحريق دون إصابات أو وفيات، وبسؤال سائق توكتوك أكد أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق في توكتوك أمام الإدارة التعلمية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الحماية المدنية إلي مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع حداد صعقا بالكهرباء في المنوفية

على صعيد آخر، شهدت مدينة منوف مصرع حداد صعقا بالكهرباء أثناء العمل في في الورشة، حيث حاول الأهالي إنقاذ حياته ولكنه توفي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبسؤال أسرته أكدوا أنه توفي صعقا بالكهرباء، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.