تفاصيل اختطاف طفلة على يد «الغولة» بحلوان.. «كانت طمعانة في حلقها الدهب»

«كنا موجودين عند جدتها وسبناها تلعب شوية قدام باب البيت زي كل مرة، وخرجنا عشان نشوفها ملقنهاش»، بهذه الكلمات تحدث والد الطفلة «مي» المتغيبة في ظروف غامضة أثناء تحرير محضر بالواقعة التي شهدتها منطقة حلوان في الفترة الأخيرة، بعدما سأل كافة الجيران عليها ولم يعرف أحد منهم إلى أين ذهب الطفلة الصغيرة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة خطف الطفلة صاحبة الـ 5 سنوات على يد إحدى السيدات؛ وفقًا لما أعلنته أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية أثناء التحقيقات.

بلاغ في قسم شرطة حلوان بتغيب الطفلة

حاول والد الطفلة «مي» البحث عنها في كافة الشوارع المجاورة للمنزل برفقة أفراد أسرته الذين انتشروا في مختلف الشوارع بالمنطقة من أجل إيجاد الطفلة، وبعدما سألوا الجيران وأصحاب المحلات التجارية عليها ولم يعلم مكانها، قرر على الفور تقديم بلاغ في قسم شرطة حلوان بتغيب الطفلة صاحبة الـ 5 سنوات، بعدما كانت تلعب أمام المنزل.

بدأت أجهزة الأمن والمباحث فور ورود بلاغ من الأب في إجراء التحريات؛ من أجل كشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة إلى أهلها مرة أخرى، وتحفظت على كافة كاميرات المراقبة في المنطقة، وبعد تفريغها كانت سببًا رئيسيًا في كشف غموض الواقعة.

وظهرت في كاميرات المراقبة بعد تفريغها إحدى السيدات وهي تصطحب الطفلة الصغيرة في الشارع، ثم يركب الاثنان «توك توك» سويًا والتحرك إلى خارج المنطقة تمامًا، لتتبع أجهزة الأمن خط سيرهما ويتمكنوا من تحديد مكان السيدة، وهي ربة منزل لها معلومات جنائية سابقة تدعى «عواطف» وشهرتها «الغولة» 43 عامًا، وتقيم في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

السيدة خاطفة الطفلة: «كنت طمعانة في حلقها الدهب»

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على السيدة المتهمة بخطف الطفلة، واعترفت خلال التحقيق معها بالواقعة بالكامل، قائلة: «لمحت بعيني حلقها الدهب في ودانها وكنت طمعانة فيه، واستنيت لما الدنيا هديت، و واتأكدت إن محدش شايفنا، وخدتها في توك توك بحجة اننا رايحين نشتري حاجات لجدتها، وبعد ما خدت الحلق منها سيبتها في الشارع»، وتضيف السيدة أنها قامت ببيع القرط لصاحب أحد محلات الذهب والذي أنكر تمامًا خلال التحقيقات أنه كان يعلم أن القرط الذهبي لطفلة مختطفة وأنه مسروق.

وحددت «عواطف» المكان الذي تركت فيه الطفلة، وبالفعل تمكنت أجهزة الأمن من إيجاد الطفلة وإعادتها مرة أخرى إلى أهلها الذين تعرفوا عليها، لتعود الفرحة مرة أخرى إلى المنزل الذي غابت عنه الطفلة.

ووجهت أجهزة الأمن اتهامات الخطف وسرقة المجوهرات إلى «عواطف»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها وإحالتها إلى النيابة العامة، والتي قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.