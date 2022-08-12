غرفة السياحة: الأقصر تستقبل أكثر من 4 آلاف سائح من الغردقة خلال أسبوع

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك نحو 700 سائح يصلون إلى الغردقة يوميًا، لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالأقصر عبر الرحلات اليومية البرية، لافتًا إلى أن تلك الأعداد تعتبر معقولة بعد توقف قدوم السياح الروس والأوكرانيين إلى مصر منذ فبراير الماضي، إذ كان 90% من سياح الدولتين الموجودين في الغردقة يحرصون على تخصيص أيام من برنامجهم السياحي لزيارة الأقصر.

زيادة الرحلات البرية من الغردقة للأقصر خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الرحلات البرية اليومية من الغردقة إلى الأقصر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، والذي يبدأ بعد أقل من شهرين من الآن، لاسيما مع مؤشرات الحجز التي تؤكد ارتفاع مؤشرات قدوم السياح الوافدين لمدن البحر الأحمر السياحية خلال الشتاء، إذ أن زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة للغردقة يرتبط طرديًا مع زيادة الرحلات البرية اليومية منها إلى الأقصر.

السياحة الإسبانية

وأشار إلى أن السياح الإسبان هم الأكثر حضورا بالأقصر حاليًا، يليهم السياح الفرنسيون والأمريكان، ثم السياح الإيطاليون، مشددًا على أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول جنوب شرق أسيا لازالت ضعيفة للغاية حتى الآن، وأن العديد من تلك الدول مثل الصين والهند وإندونيسيا، لم تُسير أي رحلات إلى المدينة منذ جائحة «كورونا» التي ضربت العالم أواخر عام 2019.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، أن ارتفاع درجات الحرارة حاليًا بالأقصر وأسوان، جعلت المواطنين المصريين يعزفون عن زيارة مدن الصعيد السياحية، مشددًا أن حركة السياحة الداخلية إلى الأقصر سترتفع خلال الشتاء، وخاصة خلال إجازات منتصف العام الدراسي والتي تحل خلال شهري يناير وفبراير 2023.