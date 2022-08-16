تامر عبدالمنعم يعود للدراما بمسلسل «العمدة» بعد غياب 3 سنوات

بعد غياب 3 سنوات عن جمهوره، يعود تامر عبدالمنعم للدراما من خلال مشاركته بمسلسل «العمدة»، من إخراج محمد سامي، الذي من المقرر أن يتمّ عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

ويعود تامر عبدالمنعم لجمهوره من خلال المسلسل بعد دوره في مسلسل «الضاهر» الذي قدمه عام 2019 مع الفنان محمد فؤاد، وكان هناك عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية ولكنها تجمدت.

مسلسل العمدة

وأعلن تامر عبدالمنعم عن تعاقده للمشاركة في بطولة مسلسل «العمدة»، وكتب على موقع «فيس بوك» قائلاً: «موعدنا رمضان المقبل 2023 باذن الله تعالى مع المخرج الكبير محمد سامي».

محطات فنية

تخرج تامر عبدالمنعم في المعهد العالي للسينما، قسم سيناريو، شقيقه هو الناقد الموسيقي أشرف عبدالمنعم، وبدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة في أفلام مثل: «اضحك الصورة تطلع حلوة، وشجيع السيما، واتفرج يا سلام»، وشارك في فيلم «أمير الظلام» 2002، مع النجم عادل إمام بالتمثيل وكتابة السيناريو.

مشروع سينما الشعب

وكان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بوزارة الثقافة المصرية، قال إنَّه تم افتتاح دور العرض الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع سينما الشعب خلال الأيام الماضية، ويُعرض بها حالياً 3 أفلام وهي: «كيرة الجن» للمخرج مروان حامد، و«عمهم» للمخرج حسين المنباوي، و«بحبك» الذي يعد التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني في السينما، ليصل بها عدد دور العرض التابعة للمشروع لـ15 قاعة في 11 محافظة وذلك بتذكرة موحدة 40 جنيهًا.