فتح التراخيص لـ 12 سيارة ميكروباص «غاز طبيعي» للعمل في المنيا الجديدة

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح باب الترخيص لعدد 12 سيارة أجرة ميكروباص «14 راكب» تعمل بالغاز الطبيعي، وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور، للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة «خط الزهراء - خط القرنفل - خط ابني بيتك» بعدد 4 سيارات لكل خط، لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة.

فتح باب تلقي طلبات الترخيص

وأشار محافظ المنيا إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترخيص لاستقبال الطلبات وذلك بالمركز التكنولوجي بالمحافظة، لمدة سبعة أيام، اعتباراً من الأربعاء القادم الموافق 17 أغسطس وحتى الثلاثاء 23 أغسطس.

4 سيارات لخطوط المنيا الجديدة

وتضمن القرار أن يتم ترخيص سيارات الأجرة ميكروباص «14 راكب» تعمل بالغاز الطبيعي موديل عام 2021 وما بعده باللون الأصفر، وأن يكون عمل تلك السيارات بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة «خط الزهراء - خط القرنفل - خط ابني بيتك» بعدد 4 سيارات لكل خط، على أن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص بالنسبة لمحل الإقامة على التوالي لمناطق «الزهراء - القرنفل - ابني بيتك - مدينة المنيا الجديدة - قسم المنيا».