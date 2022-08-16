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تجديد برتوكول التعاون بين جامعة حلوان و«57357» لتدريب طلاب التمريض

كتب:

كريم روماني
10:44 ص | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
كلية التمريض

كلية التمريض

جدّدت كلية التمريض بجامعة حلوان برتوكول تدريب طلاب الامتياز بين الكلية ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض

تدريب طلاب الامتياز

جاء ذلك في حضور الدكتور شريف أبو النجا مدير المستشفى ومنسقو الاتفاقيات بكليات التمريض المختلفة، وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن برتوكول التعاون يهدف إلى تجديد الاتفاق بين الجانبين في مجالات تدريب طلاب الامتياز.

تحقيق الكفاءة المطلوبة للطلاب المتدربين

وأضافت أن تدريب الطلاب يضفي على العملية التعليمية القدر الكافي من التميز ويحقق في الوقت ذاته الكفاءة المطلوبة للطلاب المتدربين بالعلم والمعرفة والتطبيق، فيما يخص مجالات الخدمة الطبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وكليات التمريض المختلفة ثم الاطلاع على أنشطة المستشفى ووحدة التدريب.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.