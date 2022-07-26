اختبارات كلية التمريض 2022.. تعرف على أماكن عقدها وشروط القبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام القبول وأماكن أداء اختبارات كلية التمريض 2022، موضحة أنه يتم القبول بشعبة كليات التمريض والمعاهد التابعة لها كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والقبول يتم على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظات التي تتبع الكلية ووفقاً للعنوان المدون ببطاقة الرغبات الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

تفاصيل اختبارات كلية التمريض 2022

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اختبارات كلية التمريض 2022 يتم تسجيلها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، موضحة أن الترشيح للكلية بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمي وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

أماكن اختبارات كلية التمريض 2022

- طلاب محافظة القاهرة والجيزة يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة حلوان.

- طلاب مناطق الخانكة وغرب وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب والقناطر الخيرية والعبور والخصوص التابعة لمحافظة القليوبية يؤدوا الاختبارات في كلية التمريض جامعة عين شمس.

- طلاب محافظة الإسكندرية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- طلاب مرسى مطروح يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بمرسى مطروح.

- طلاب محافظة البحيرة يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة دمنهور.

- طلاب محافظة الغربية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة طنطا.

- طلاب محافظة كفر الشيخ يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة كفر الشيخ.

- طلاب محافظة الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر ودمياط يؤدون الاختبار في كلية التمريض بجامعة المنصورة.

- طلاب محافظة الشرقية ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة الزقازيق.

- طلاب مناطق بنها وطوخ وكفر الشيخ التابعة لمحافظة القليوبية وقويسنا والباجور التابعين لمحافظة المنوفية ومركز زفتى التابع لمحافظة الغربية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة بنها.

- طلاب محافظة المنوفية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بشبين الكوم بجامعة المنوفية.

- طلاب محافظة بورسعيد بما فيها مركزي المنزلة والمطرية يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة بورسعيد.

- طلاب محافظة الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

- طلاب محافظة شمال سيناء يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة بورسعيد.

- طلاب محافظة بني سويف يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة بني سويف.

- طلاب محافظة الفيوم يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة الفيوم.

- طلاب محافظة المنيا يؤدون الاختبارات في كلية التمريض بجامعة المنيا.

- طلاب محافظة أسيوط والوادي الجديد يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة أسيوط.

- طلاب محافظة سوهاج يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة سوهاج.

- طلاب محافظة قنا يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة جنوب الوادي.

- طلاب محافظة أسوان والبحر الأحمر والأقصر يؤدون الاختبارات في كلية التمريض جامعة أسوان.