تسمم رضيعة وإصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم جراء وقوع عدد من الحوادث المتفرقة بمحافظة كفر الشيخ، بين حوادث سير ومشاجرة وحالة تسمم، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الغجراءات القانونية.

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، تلقيا إخطاراً من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين جراء وقوع حوادث سير ومشاجرة وحالة تسمم لطفلة رضيعة، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهم.

تحريات أولية للمصابين

وتبين من خلال التحريات الأولية، إصابة «م . ر»، 15 عاما، مقيم بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج جراء وقوع حادث سير، بنطاق قسم أول كفر الشيخ، و«ن . ع»، 23 عاما، مقيم بمركز الرياض، مصابا بجروح في اليد والرأس جراء وقوع مشاجرة داخل المركز السابق ذكره، كما أصيب أيضاً «أ . م»، 26 عاما، ويقيم في حي سخا التابع لمدينة كفر الشيخ، بطلق ناري.

كما أصيب «م . س»، 35 عاما، ويقيم بحي القنطرة البيضاء، بجروح متفرقة وكدمات جراء وقوع مشاجرة بذات المنطقة التي يقيم بها، كما تم استقبال «أ. ر»، 26 عاماً، تقيم بقرية إدريجة التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابة بجروح متفرقة وكدمات، وذلك من خلال وقوع مشاجرة.

واستقبلت مستشفى كفر الشيخ العام «خ . م»، عام ونصف، وتقيم بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابة بحالة تسمم جراء تناولها مادة مبيد حشري.

تم تحرير عدد من المحاضر بتلك الوقائع، وجرى العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات كل واقعة.