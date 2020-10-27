"بتعدي الطريق ضربتها عربية".. النيابة تحقق في مصرع طالبة بكفر الشيخ

تحقق نيابة كفر الشيخ، في مصرع طالبة في المرحلة الإعدادية، لقت مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة في أثناء عبورها الطريق، لحظة خروجها من مجموعات التقوية بقرية الحمراء التابعة لمركز كفرالشيخ.

واستقبلت مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، جثمان الطالبة أروى حاتم يوسف الشرقاوي، 14 عاما، طالبة بالمرحلة الإعدادية، تقيم بقرية الحمراء، التابعة لمركز كفرالشيخ، بادعاء اصطدامها من سيارة.

وتبين من سؤال ذويها في نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، أن الطالبة في أثناء خروجها من مجموعة التقوية من المدرسة الثانوي بالقرية، رفقة 3 فتيات من زميلاتها، وخلال عبورها الطريق، صدمتها سيارة مسرعة، لعدم وجود مطبات في مكان المدرسة، قذفتها إلى مياه إحدى الترع.

وتجمع أهالي قرية الحمراء أمام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تضامنا مع أسرة الطالبة، وأمرت النيابة العامة بدفنها عقب انتهاء عملية التشريح وبيان سبب الوفاة، وكلفت البحث الجنائي بضبط الجاني، الذي أكد شهود عيان، أنه فر هاربا عقب الحادث.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد مصرع الطالبة خلال خروجها من مجموعات التقوية، ووجه دورية أمنية لمكان الحادث، ونُقل جثمانها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ عبر سيارة إسعاف، بعد وفاتها حال الحادث وقبل الوصول للمستشفى.