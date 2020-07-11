مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق الرابع بكفر الشيخ  

لقت طالبة جامعية، مقيمة بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، مصرعها، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع أثناء جمع الملابس بمنزلها.

وتلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط طالبة من الطابق الرابع علوي، وجرى إبلاغ مرفق الإسعاف الذي دفع بسيارة لنقلها للمستشفى.

وتبين أن "ن.ا" 20عامًا، طالبة بكلية التجارة، سقطتت من شرفة الطابق الرابع، ونُقلت بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس، إلا أنها توفيت فور وصولها للمستشفى.

وكشف التحريات، إختلال توازنها أثناء قيامها بجمع الملابس، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها، وتحرر المحضر رقم 2766 لسنة 2020، إداري مركز البرلس، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.