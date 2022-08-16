موعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. «الحق سجل رغباتك النهاردة»

يستمر التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الفترة الحالية، إذ أنَّه من المقرر أن يتمّ غلق باب التقديم اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءا وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي أمس.

ويترقب العديد من الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ومؤشرات القبول بالكليات المختلفة، إذ يترقب 117 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، نتيجة التنسيق.

موعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أنَّه من المقرر أن يتمّ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بعد 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات المحدد انتهائه اليوم، مشيرًا إلى أنَّ الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري هو الحد الأقصى للكشف عن نتيجة المرحلة الأولى.

تنسيق المرحلة الأولى

وعلى من لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن في المرحلة الأولى بسرعة التسجيل قبل غلق باب الرغبات، إذ يواصل الموقع الإلكتروني للتنسيق العمل اليوم بعد قرار مد مهلة التنسيق عقب حصر أعداد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات وبلغ 10 آلاف طالب.

تسجيل رغبات المرحلة الأولى

على الراغبين من الناجحين في الثانوية العامة في التسجيل في المرحلة الأولى الدخول على هذا الرابط.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

- ثم يتمّ كتابة كل الرغبات بالترتيب.

- وبعد التأكّد من البيانات المطلوبة على الطالب أن يضغط على أيقونة التسجيل.

وقررت وزارة التعليم العالي منذ فتح باب تسجيل الرغبات، فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني وذلك يوميًا من 9 صباحًا وحتى 3 ظهرًا، ووفقا لما كشفه بيان وزارة التعليم، فإن عملية التسجيل للرغبات الخاصة بـتنسيق المرحلة الأولى 2022 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.