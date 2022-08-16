نظام التموين الجديد.. زيادة السلع على البطاقة لـ9.1 مليون أسرة

نظام التموين الجديد أعلنت تفاصيله وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ تضمن قواعد جديدة لصرف السلع التموينية للأسر الأكثر استحقاقا للدعم التمويني والبالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة والمقرر صرف لهم دعم استثنائي شهري لمدة 6 أشهر بقيمة 100 جنيه شهريا في صورة سلع من منافذ بقالي التموين، بناءً على ما أقرّته الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية بعد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير الحماية الاجتماعية لهم.

قواعد جديدة لصرف السلع على بطاقة الدعم في نظام التموين الجديد

ويشمل نظام التموين الجديد قواعد جديدة في صرف السلع التموينية الإضافية التي ستصرف بداية من شهر سبتمبر المقبل بقيمة الدعم الاستثنائي 100 جنيه شهريًا، وتنص قواعد الصرف، التي أصدرَتها وزارة التموين في تعليمات لبقالي التموين ومنافذ صرف السلع على التالي:

** صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

** صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

** صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

** صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

نظام التموين الجديد

** صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

** صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

** عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

** يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

** يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.