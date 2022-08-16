بشرى سارة لـ9.1 مليون أسرة.. زيادة بطاقة التموين 100 جنيه شهريا

أعلنت الحكومة زيادة بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه شهريًا وذلك لـ9 ملايين و100 ألف أسرة هم الأكثر استحقاقًا للدعم بناء على الحصر الذي أجرته الجهات الحكومة لتحديد الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي الشهري، وذلك بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجًا لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

نظام صرف زيادة بطاقة التموين الجديدة

وحددت الحكومة نظام صرف زيادة بطاقة التموين على أن يتمّ صرف 100 جنيه شهريًا لكل أسرة من الأسر، التي تم حصرها لمدة 6 أشهر كدعم من الحكومة بسبب ما ألت إليه الظروف الاقتصادية على مستوى العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تشمل الأسر المستحقة للدعم كالتالي:

1- كل أسرة يقل معاشاها الشهري عن 2500 جنيه.

2- كل أسرة يقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

3 - أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

4- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

قواعد صرف السلع التموينية بقيمة الدعم الاستثنائي 100 جنيه شهريا

** صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

** صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

** صرف كيس أرز وزن كيلو جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

** صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

** صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

** صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.