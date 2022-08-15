توفير حزمة إجراءات لزيادة دعم التموين للأسر الأكثر احتياجا.. إضافة 5 سلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري، لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، وعمليات صرف السلع للمواطنين، بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأسر الأولى بالرعاية.

وتضمن التوجيه، صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 ك أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

كما شمل التوجيه، صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة، للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

السيسي يوجه بزيادة الدعم التمويني

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجا، بمبالغ تتراوح من 100 جنيه، إلى 200 جنيه و300 جنيه، طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأكد أن التوجيه على حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم، من أصناف قائمة السلع، التى زادت بـ5 سلع جديدة، وهي مسلى نباتي (سمنة) ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونة، ومربى، ليصل عدد السلع التي تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة.

وشمل التوجيه الوزاري، عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته، وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، كما أكد التوجيه الوزاري، على حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية، بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

الدولة تصرف الدعم السلعي لـ64 مليون شهريًا

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين، أن الدولة تصرف الدعم السلعي لـ64 مليون شهريًا، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع، يتجاوز الستة أشهر فى كل السلع.

وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع، وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.

وأكد كمال، أن الدكتور على المصيلحي يوجه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة، بمتابعة صرف السلع للتأكد من جودتها، ووصولها لمستحقيها، والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم، على أن يتم تنفيذ التوجيه الوزاري، اعتبارا من 1-9-2022.