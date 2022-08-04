هل يوجد زيادة على بطاقة التموين؟.. اعرف التفاصيل وموعد الصرف

ازدادت تساؤلات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بشأن الزيادة على بطاقة التموين، خاصة بعد بدء صرف تموين شهر أغسطس الحالي دون زيادة في السلع التموينية المخصصة لكل بطاقة تموين بناء على عدد أفرادها.

هل يوجد زيادة على بطاقة التموين؟

وللإجابة على تساؤلات أصحاب البطاقات التموينية، بشأن الزيادة على بطاقة التموين، تواصلت «الوطن» مع مصادرها في الوزارة، والتي أكدت حقيقة صرف زيادة التموين لأصحاب البطاقات، الذين تم حصرهم ضمن فئة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وعددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة تقل معاشاتهم ومرتباتهم عن الحد الأدنى للمعاشات والأجور.

قيمة زيادة التموين لحاملي البطاقات

ومن المقرر أن تصرف الحكومة من خلال وزارة التموين، زيادة استثنائية شهريا لمدة 6 أشهر، للأسر التي تم حصرها، وذلك بقيمة تتراوح من 100 إلى 300 جنيه بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة التموينية الواحدة، إذ تحدد قيمة زيادة التموين كما يلي:

- سلع إضافية على التموين بقيمة 100 جنيه لكل بطاقة تموين تضم أسرة واحدة.

- سلع إضافية على التموين بقيمة 200 جنيه لكل بطاقة تموين تضم أسرتين أو 3 أسر.

- سلع إضافية على التموين بقيمة 300 جنيه لكل بطاقة تموين تضم أكثر من 3 أسر.

من هم أصحاب البطاقات المستحقين لصرف الزيادة؟

وتشمل الأسر الأولى بالرعاية التي ستحصل على زيادة التموين، كما يلي:

1- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

2- كل أسرة يقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

3 - أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

4- أصحاب بطاقات التموين الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة».

موعد صرف زيادة التموين

وأكدت المصادر أنّه بنهاية شهر أغسطس الحالي، سيتم الانتهاء من إجراءات موعد صرف زيادة البطاقات، على أن يتمّ صرف قيمة الزيادة مع تموين شهر سبتمبر المقبل لحاملي البطاقات ممن تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة.