وصول أسرة شيماء جمال لجلسة محاكمة المتهمين بقتلها

وصلت إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، أسرة شيماء جمال التي قُتلت على يد زوجها وصديقه، وتمّ دفنها بمزرعة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك لخوفه من انفضاح أمره وعلم زوجته الأولى ومعرفتها بزواجه عليها، إذ تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب.

بانرات للمجني عليها شيماء جمال

وظهرت أسرة المجني عليها شيماء جمال، أمس الإثنين، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، في تمام الساعة 9.30 صباحًا، لحضور جلسة محاكمة المتهمين، وحمل أفرادها في أيديهم بانرات عليها صورة شيماء ومكتوب عليها عبارة: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».

وضع المتهمين داخل القفص

وحضر المتهمان خلال الجلسة الماضية التي عقدت أمس الإثنين، مرتديان ملابسهما العادية وليست ملابس السجن، مكبلين بالأصفاد وسط حراسة أمنية مشددة، وتمّ وضعهما داخل قفص الاتهام لحين صعود رئيس المحكمة إلى المنصة لنظر جلسة محاكمتهما.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معهما، بإحالتهما بتاريخ 7 يوليو الماضي إلى محكمة الجنايات المختصة، بعدما وجه لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.