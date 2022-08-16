أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع وسط مكاسبة سوقية 2.2 مليار جنيه

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، التي شهدت ارتفاعًا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.08% إلى مستوى 9922.17 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.3%، عند مستوى 2158.23 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.03%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.03%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3080.23 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.55% عند مستوى 1845.37 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 367.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 213 مليون سهم عبر تنفيذ 9.394 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 165 سهمًا، ارتفع 57 سهمًا، فيما انخفض 6 أسهم فقط واستقر 101 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 2.2 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 2.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 673.2 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال، إنَّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 9800 نقطة، وفي حالة عودة المؤشر للارتفاع مرة أخرى وصعود أغلب الأسهم القيادية، وانتهاء عمليات جني الأرباح قد يتجه المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة.

توقعات بـ 2200 نقطة لمستوى جني الأرباح

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أنَّه يتوقع مع ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة.

واعتمد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على «سندات الشركات» المقيدة بالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب مسؤولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري، بهدف تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السندات المقيدة بالبورصة المصرية.