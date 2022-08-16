تحذيرات من نزول البحر.. رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، جميع رواد شواطئ غرب الإسكندرية من النزول إلى البحر، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع رفع الرايات الصفراء، نظرا لعدم استقرار حالة البحر بالقطاع الغربى والعجمى، الأمر الذي يسمح بنزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر، فيما كان الأمر مغايرا في شواطئ القطاع الشرقي، نظرا لهدوء واستقرار حالة البحر والأمواج ما تبعه رفع الرايات الخضراء.

طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء

بحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية، في بيان لها اليوم، فإن درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بلغت 29 درجة مئوية، ما يعني أنها تحمل أجواء صيفية رائعة، مع يوم مثالى للاستجمام والاستمتاع بجمال مياه البحر، وسط توخي الحذر غربا، مع الاستمتاع بشكل آمن شرقا.

محاذير على شواطئ الإسكندرية

أكدت مصايف الإسكندرية، على عدد من المحاذير، أولها استمرارية غلق شاطئ النخيل وحظر النزول فيه حرصا على سلامة المواطنين، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التى يلقيها مسئولي شواطئ الإسكندرية ورجال الإنقاذ، بعدم تخطى الحد المسموح به حفاظا على أرواحهم.

حقوق وواجبات على الشواطئ

أكدت الإدارة على رواد الشواطئ عدد من الحقوق والواجبات في رسائل مقتضبة، إذ قالوا: «ماتسمحوش لحد يجبركم على دفع إكرامية، حافظوا معنا على نظافة الشاطئ، مع ضرورة إلقاء المخلفات في مكانها المخصص، دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا، ماتخرجوش من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، حفاظا على الآداب العامة للطريق، مفتشينا متواجدين باستمرار على كل الشواطئ للرقابة»